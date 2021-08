जिल्ह्यात कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये वाढ

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

जिल्ह्यात काही महिन्यांपासून कोरोना बाधितांच्या संख्येत घट Decrease in the number of corona infectionsहोत असल्याने जळगावकरांना दिलासा मिळाला होता. परंतु शुक्रवारी कोरोनाबाधितांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. यात आज कोरोनाचे 8 नवे बाधित रुग्ण 8 newly infected patients with corona आढळून आले असून 2 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली असल्याने अ‍ॅक्टीव्ह रुग्णांची संख्या पुन्हा 33 वर पोहचली आहे.