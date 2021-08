जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

भडगाव तालुक्यातील अंतुली Antuli येथे शेतात काम करत असतांना पिण्यासाठी पाणी मागितले असता पतीने husband pushed पत्नीला wife into the well विहिरीत ढकलून दिल्याची घटना10 एप्रिल 2018 रोजी घडली. याप्रकरणी भडगाव पोलीस ठाण्यात Bhadgaon Police Station पती विरोधात जीव ठार मार केल्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला होता. या गुन्ह्यात मंगळवार, 24 ऑगस्ट रोजी जिल्हा न्यायालयाने District Court संशयित पती दिपक रघुनाथ पाटील यास 7 वर्ष सक्तमजुरी व 3 हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. जिल्हा न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर.एन.हिवसे Sessions Judge RN Hivse यांनी हा निकाल दिला.