महाराष्ट्रातील मंदिरे बंद कशी?

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश राज्यासह इतर ठिकाणची सर्व मंदिरे उघडी आहेत, मग महाराष्ट्र राज्यातील मंदिरे temples बंद close कशी, महाराष्ट्र राज्यात असा कोणता वेगळा कोराना आलाय की, त्यामुळे देवळात गेले की कोरोना इन्फेक्टेड होईल असा प्रश्न उपस्थित करुन राजसत्तेचा गैरवापर करुन मंदिरे बंद ठेवून राज्य सरकारचा हिंदूचे संघठन Organization of Hindus मोडून काढण्याचा राजकीय डाव असल्याचे मत हिंदू राष्ट्रसेनेचे संस्थापक धनंजय देसाई the founder of Hindu Rashtrasena Dhananjay Desai यांनी रविवारी जळगाव शहरातील हॉटेल रॉयल पॅलेस येथील पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. सर्वसमावेशक हिंदू राष्ट्राची घोषणा व्हावी, समान नागरी कायदा व्हावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली आहे.