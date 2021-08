लस घेऊनही डेल्टामध्ये कोण किती सुरक्षित?

नॉर्थ वेल्स North Wales (यु.के.) ।

जगभराच्या मीडिया ब्रेकिंग न्यूजमध्ये डेल्टा व्हेरियंटने Delta variant गेल्या काही महिन्यांपासून अग्रस्थान बळकावलेले आहे, त्याला कारणदेखील तसेच आहे. भारतात आता जी केरोनाची दुसरी लाट ओसरत आहे; तिला डेल्टा व्हेरियंट कारणीभूत होता. आणि जगभर ज्या तिसर्‍या-चौथ्या लाटा जगाची चिंता वाढवताहेत त्यादेखील प्रामुख्याने डेल्टामुळेच आहेत. डेल्टा पूर्वीच्या व्हेरियंटपेक्षा 70-100% जास्त प्रभावीपणे प्रसारित होतो आणि तरुणांनादेखील आजारी करतो. डेल्टाबद्दल ही एवढी एकच चिंता नाही तर डेल्टामुळे सध्या उपलब्ध असलेल्या लसींमुळे मिळणारे संरक्षणदेखील कमी झालेय, असे अहवाल जगभरातून प्रकाशित होत आहेत. आपल्याकडेही लसीचे दोन्ही डोस Both doses of the vaccine घेतलेले लोक कोरोना संक्रमित Corona infected होताना दिसताहेत.

हे असे होणे अनपेक्षित होते का? हे काही खूप घाबरून जाण्यासारखे प्रकरण आहे का? लसींचा यापुढे उपयोग होणार नाही का? लस घेणार्‍यांना किती संरक्षण मिळतेय आणि यापुढे काय महत्वाचे राहणार आहे? याबद्दल Dr. Sangram Patil यांनी व्यक्त केलेले मत सर्वसामान्यांना मार्गदर्शक ठरणार आहे.