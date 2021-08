महामार्गाचे काम संथगतीने

जळगाव jalgaon| प्रतिनिधी

शहराच्या मध्यवर्ती भागातुन Central part of the city राष्ट्रीय महामार्ग National Highways गेला असल्याने याठिकाणी दररोज महामार्गावरील साईड पट्ट्यांमुळे किंवा जीवघेण्या खड्ड्यांमुळे Because of the deadly pits आतापर्यंत अनेक निष्पापांचे बळी या महामार्गाने घेतला आहे. संतप्त झालेल्या जळगावकरांनी अनेक वेळा आंदोलने केल्यानंतर शासनाने महार्माच्या चौपदीकरणासह ठिकठिकाणी अंडर बायपास Under bypass तयार करण्याचे कामाला सुरुवात केली आहे. कालिंका माता चौफुली ते बांभोरी पुलापर्यंतचे चौपदरीकरणाचे काम गेल्या दोन वर्षांपासून सुरु आहे. मात्र कंत्राटदाराकडून कामात दिरंगाई Delay in work from the contractor केली जात असल्याने महामार्ग चौपरीकरणाचे काम संथगतीने Slowly सुरु असल्याचे चित्र शहरात दिसून येत आहे.