जिल्ह्यात कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी मुखमंत्र्यांची भेट घेणार

जळगाव Jalgaon

जिल्ह्यातील धरणांमध्ये In dams एक ते दोन टक्केही पाणी नाही, पावसाळा सुरु होवून दोन महिने उलटले मात्र पुरेसा पाऊस नाही, अशी परिस्थिती जळगाव जिल्ह्यात पहिल्यांदाच उद्भवली असून त्यासाठी जिल्ह्यात कृत्रिम पाऊस Artificial rain पाडण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी Demand to the Chief Minister करणार असल्याची माहिती, आमदार गिरिश महाजन MLA Girish Mahajan यांनी जळगावात भाजपच्या कार्यालयात पत्रकारांशी बोलतांना दिली.