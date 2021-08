गोळीबारप्रकरणातील चार संशयित जालना कारागृहात

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

शहरातील पिंप्राळ्यात उपमहापौर कुलभूषण पाटील Deputy Mayor Kulbhushan Patil यांच्यावर गोळीबार प्रकरणी In the shooting case दाखल गुन्ह्यात न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या मुख्य संशयितांसह main suspects चार जणांना रविवारी जालना येथील कारागृहात In the jail at Jalna हलविण्यात आले आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमिवर तसेच जळगाव जिल्हा कारागृहातील कैद्यांची संख्या लक्षात घेता, न्यायालयाच्या आदेशाने By court order चौघांना जालना कारागृहात हलविण्यात आल्याची माहिती तपासधिकारी सहाय्यक पोलीस निरिक्षक संदीप परदेशी Investigating Officer Assistant Police Inspector Sandeep Pardeshi यांनी बोलतांना दिली.