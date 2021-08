जिल्हा बँकेच्या कारभाराविषयी शेतकरी नाराज

जळगाव jalgaon ।

जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत District Central Bank सत्तारुढ असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून Nationalist Congress शेतकर्‍यांची घोर निराशा Great disappointment of farmers झालेली आहे. शेतकरी हिताची कामे झाली नसल्याने शेतकर्‍यांमध्ये प्रचंड नाराजी असल्याचा टोला माजी खा. डॉ. उल्हास पाटील Eat the former. Dr. Ulhas Patil यांनी लगावला.