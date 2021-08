शासनाच्या लोककलावंत निवड समितीवर डॉ.सत्यजित साळवे

जळगाव jalgaon

महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाकडून Directorate of Cultural Affairs of the Government लोककलावंत निवडीसाठी नुकतीच एक समिती गठित करण्यात आली. कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ परिक्षेत्रा अंतर्गत येणाऱ्या जळगाव, धुळे, नंदुरबार या जिल्ह्यातील गरजू- गरीब लोक कलावंत निवडीसाठी डॉ.अण्णासाहेब बेंडाळे महिला महाविद्यालयाचे Dr. Annasaheb Bendale Women's College मराठी विभागाचे प्रमुख डॉ.सत्यजित साळवे Dr. Satyajit Salve यांची समितीवर निवड करण्यात आली.