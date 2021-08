जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करा!

जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

जिल्ह्यात आतापर्यंत सरासरीपेक्षा केवळ 25 ते 30 टक्के पाऊस Only 25 to 30 percent rain झाला आहे. अनेक तालुक्यात समाधानकारक पाऊसच झालेला नसल्याने शेतकर्‍यांवर दुबार पेरणीचे Double sowing संकट ओढावले आहे. त्यामुळे जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करुन शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई मिळावी याबाबत भाजपाच्या आमदार, खासदारांनी BJP MLAs, MPs जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन Statement to the Collector दिले.