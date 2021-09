श्रमदानातून तरुणांमध्ये सेवाभाववृत्तीची जोपासना-वृक्षमित्र अरुण निकम

चाळीसगाव Chalisgaon प्रतिनिधी-

श्रमदान आणि सेवाभाव Labor and service वृत्तीतूनच आपला , समाजाचा व देशाचा विकास Development of the country होईल. श्रमप्रतिष्ठेशिवाय शिक्षणाला Education अर्थ प्राप्त होत नाही. श्रममूल्ल्यांची खर्‍या अर्थाने जोपासना झाली पाहिजे, श्रमदानातून तरुणांमध्ये सेवाभाववृत्ती प्राप्त होत असल्याचे प्रतिपादन रा.शि.संस्थेचे सचीव वृक्षमित्र अरुण भीमराव निकम Arun Bhimrao Nikam केले.