हवेच्या शुद्धतेसाठी मनपाचा 76 लाखांचा निधी अखर्चित

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

पर्यावरणाला धोका Threat to the environment निर्माण करणार्‍या सर्वात जास्त प्रदूषित हवा Polluted air असलेल्या भारतातील 132 शहरांची यादी केंद्र सरकारने जाहीर केली होती. त्यात महाराष्ट्रातील सर्वाधिक 18 शहरे असून दुर्दैवाने आपल्या जळगावचाही त्यात समावेश आहे. हवेची शुद्धता Purity of air राखण्यासाठी जळगाव मनपाला Jalgaon Municipal Corporation 76 लाखांचा निधी प्राप्त झालेला असातांनाही तो उपाययोजनांवर खर्च न केल्याने 31 ऑगस्ट रोजी मुदत संपलेली आहे. महापालिकेच्या नाकर्तेपणामुळे 5 लाख जळगावकरांना प्रदूषणाचा धोका सहन करावा लागणार आहे, असा आरोप जळगाव फर्स्टचे समन्वयक डॉ.राधेश्याम चौधरी Jalgaon First Coordinator Dr. Radheshyam Chaudhary यांनी शनिवारी सृष्टी हॉस्पिटल येथे आयोजित पत्रकारपरिषदेत केला.