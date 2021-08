ट्रॅक्टरच्या धडकेत गेट कोसळल्याने चिमुकला जखमी

भुसावळ / Bhusaval

अवैधरीत्या वाळूची वाहतूक Illegal transport of sand करणार्‍या ट्रॅक्टरने लक्ष्मी नगरातील सार्वजनिक वाचनालयाच्या गेटला Gate of the public library जोरदार धडक collision दिल्याने हे गेट बाजूलाच खेळणार्‍या दहा वर्षीय चिमुकल्याच्या Chimukla was injured अंगावर पडल्याने चिमुकला जखमी झाल्याची घटना 23 रोजी सायंकाळी घडली.