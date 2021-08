केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ भाजप रस्त्यावर

जळगाव- jalgaon

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Union Minister Narayan Rane) यांनी मुख्यमंत्र्यांबाबत केलेल्या विधानामुळे आक्रमक झालेल्या शिवसेनेने अटकेची मागणी केली. त्यासाठी जळगाव जिल्ह्यासह राज्यभरात आंदोलन करण्यात आले. त्यामुळे केंद्रीय मंत्री राणे यांना पोलिसांनी अटक केली. या अटकेच्या निषेधार्थ In protest of the arrest भारतीय जनता पार्टीतर्फे BJP जळगाव शहरातील टॉवर चौकापासून ते महानगरपालिकेपर्यंत मोर्चा काढत, अटकेचा निषेध केला.