बियाणी कुटुंबीयांना 26 लाखांचा दंड

भुसावळ Bhusaval ।

तालुक्यातील मिरगव्हाण बियाणी पब्लिक स्कूल Mirgavhan Biyani Public School जागेचा वाणिज्य प्रयोजनार्थ अनधिकृत बिगर शेती Unauthorized non-farming परवानगी न घेता वापर केल्याने तहसीलदार यांनी अनधिकृत व अकृषिक वापरावर दंडात्मक कारवाईचा Punitive action on unauthorized and non-agricultural use प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर केला होता त्यानुसार 26 लाख 29 हजार 42 रुपये सात दिवसात शासन जमा करण्याचे आदेश प्रांताधिकारी यांनी दिले आहे.