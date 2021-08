राजकीय पातळीवरुन व्हेंटीलेटर प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

व्हेंटीलेटरसह ऑक्सिजन कॉन्संट्रेटर Oxygen concentrator with ventilator बाजारभावापेक्षा अधिक भावाने खरेदी Buy at a higher price केल्याचा प्रकार आरटीआय कार्यकर्ता दिनेश भोळे यांनी उघडकीस आणला आहे. परंतु या प्रकरणाची चौकशी ही वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून न होता ती चौकशी कनिष्ठ कर्मचार्‍यांकडून केली जात आहे. तसेच तक्रारदार भोळेंना नोटीस पाठवून त्यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्याप्रमणे राजकीय पातळीवरुन हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचा आरोप Shivram Patil of Jalgaon Jagrat Manch यांनी पत्रकार परिषदेत केला.