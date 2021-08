मनपाच्या उमाळा जलशुध्दीकरण केंद्रावर वीजेच्या धक्क्याने तरुणाचा मृत्यू

जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

तालुक्यातील उमाळा येथील जलशुध्दीकरण केंद्रावर Water Treatment Plant काम करणार्‍या प्रमोद रमेश धनगर Pramod Ramesh Dhangar (वय-25) रा. खंडाळा ता. भुसावळ या कामगार तरुणाचा विजेच्या जोरदार धक्क्याने जागीच मृत्यू Death on the spot due to severe electric shock झाल्याची घटना शुक्रवारी सकाळी 10 वाजता घडली. याप्रकरणी एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात MIDC Police Station अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली