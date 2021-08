महादेवाच्या दर्शनासाठी निघालेला तरुण अपघातात ठार

जळगाव jalgaon

मध्यप्रदेशातील शिरवेल Shirvel in Madhya Pradesh या देवस्थानावर श्रावण सोमवार निमित्त महादेवाच्या दर्शनासाठी Darshan of Mahadev निघालेल्या वासू उमेश गौची (वय-१७ रा. यावल) या तरुणाचा अपघातात मृत्यू Death by accident झाला आहे. यावल तालुक्यातील Humberdi गावाजवळ ९ ऑगस्ट रोजी सकाळी ८.३० वाजेच्या सुमारास अज्ञात वाहनाने दुचाकीला धडक दिल्याने अपघात झाला होता. या अपघातात जयेश राजू सुरवाळे (वय-१९) आणि हर्षल शिवप्रताप घारू (वय-१६) दोन्ही रा. यावल हे दोन तरुण जखमी झाले आहेत.