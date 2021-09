वीजेच्या धक्क्याने 6 वर्षीय बालकाचा मृत्यू

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

शहरातील निमखेडी शिवारात Nimkhedi Shivara घराच्या गच्चीवर एसीच्या कॉम्प्रेसरमधील Compress of AC वीजेच्या धक्क्याने With an electric shock केशव ललीत चव्हाण Keshav Lalit Chavan (वय 6) या बालकाचा मृत्यू Death झाल्याची घटना गुरुवार, 2 सप्टेंबर दुपारी तीन वाजता निमखेडी शिवारातील विठ्ठलवाडीत घडली. आईच्या डोळ्यादेखतच घटना घडल्यानंतर तिने मुलगा केशवला रुग्णालयात हलवित असतांना वाटेतच त्याची प्राणज्योत मालवली.