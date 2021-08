मनपा आयुक्तांवर अविश्वास आणण्याच्या हालचाली

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

शहराच्या विकासाच्या Development of the city अनुषंगाने नागरिकांसह महानगरपालिकेतील नगरसेवक समाधानी दिसून Doesn't look satisfied येत नाही. त्यामुळे मनपा आयुक्त सतिष कुलकर्णी jalgaon Municipal Commissioner Satish Kulkarni यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव सादर करण्यासाठी विशेष महासभा Special General Assembly घ्यावी अशी मागणी शिवसेनेचे नगरसेवक प्रशांत नाईक Shiv Sena corporator Prashant Naik यांनी मंगळवारी महापौरांना mayor पत्र दिले आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकानेच पत्र दिल्यामुळे मनपा वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.