धर्मभास्कराच्या भ्रष्टाचाराला सुरुंग लावणारे व्रतस्थ पत्रकार जगतराव सोनवणेंचे निधन

धुळे Dhule| प्रतिनिधी

साधारणतः ३० वर्षांपुर्वी देशभर गाजलेल्या धुळे जिल्हा परिषदेतील भास्कर वाघ Bhaskar Wagh from Dhule Zilla Parishad याच्या कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचा भांडाफोड Billions of rupees of corruption exposed करणारे, असंख्य संकटे झेलूनही पत्रकारतेशी इमान राखून लेखनीची धार अबाधित ठेवणारे तथा शंभराहून अधिक पुस्तके लिहिणारे कायद्याचे अभ्यासक, व्रतस्त पत्रकार जगतराव सोनवणे Journalist Jagatrao Sonawane यांचे अल्पशा आजाराने निधन Died झाले. धुळ्यातील पांझरा काठी असलेल्या अमरधाममध्ये आज शुक्रवारी सकाळी त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार होणार आहेत.