कंटेनरची दुचाकीला धडक : दोन जण ठार

धुळे Dhule। प्रतिनिधी

मुंबई-आग्रा महामार्गावरील Mumbai-Agra Highway कमखेडा गावाच्या फाट्याजवळ भरधाव कंटेनरने container दुचाकीला bike दिलेल्या जोरदार धडकेत दोेघे जागीच ठार Both killed on the spot झाले. तर महिला गंभीर जखमी झाली आहे. याप्रकरणी नरडाणा पोलिसात Nardana police गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.