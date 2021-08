खानदेशात आरोग्य सुविधा बळकट करणार-डॉ. भारती पवार

दोंडाईचा Dondaicha । प्रतिनिधी

कोरोना काळात फ्रंट लाईन वर्करसह सर्वांनी चांगले काम केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी Prime Minister Narendra Modi यांच्या नेतृत्वाखाली देश व आम्ही सुरक्षित आहोत. तिसरी लाट रोखण्यासाठी विविध वैद्यकीय उपकरणे, सोयीसाठी 23 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर झाले आहे. दरम्यान धुळे, नंदुरबार, खान्देशला आरोग्य सेवा बळकट health facilities in Khandesh करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार Union Minister of State for Health Dr. Bharti Pawar यांनी दोंडाईचात केले. दोंडाईचा येथे आलेल्या जनआशीर्वाद यात्रेत Janaashirwad Yatra ते बोलत होते.