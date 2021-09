धुळ्यातील महत्वाचे प्रश्न सोडविण्यास प्राधान्य

धुळे Dhule । प्रतिनिधी

शहरातील समस्यांचा आढावा (Review of problems in the city) घेऊन महत्त्वाचे प्रश्न आधी सोडवण्यास प्राधान्य दिले जाईल, असे महापालिकेचे नवनियुक्त आयुक्त देविदास टेकाळे (Newly appointed Commissioner Devidas Tekale) यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर सांगितले.