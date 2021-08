अत्याचारातून मुलगी गरोदर

धुळे Dhule। प्रतिनिधी

तालुक्यातील पुरमेपाडा Purmepada येथे अल्पवयीन मुलीवर On a minor girl एकाने अत्याचार Tyranny करत तिला गरोदर केले. त्या मनस्तापातून तिने विषप्राशन करत आत्महत्येचा प्रयत्न Attempted suicide केल्याची घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी अज्ञात नराधमावर तालुका पोलिसात गुन्हा Crime in the police दाखल करण्यात आला आहे.