बोरविहीर शिवारात महिलेची हत्या

धुळे Dhule । दि.6 । प्रतिनिधी

तालुक्यातील बोरविहिर शिवारातील In Borvihir Shivara जंगलात धारदार हत्यारांनी वार Strike with sharp weapons करत अनोळखी महिलेची Murder of a woman in Borvihir Shivara निर्घुण हत्या करण्यात आली. त्यानंतर तिच्याच साडीने महिलेला गळफास लावण्यात आला.

आज सकाळी ही खळबळजनक घटना उघडकीस आली. याप्रकरणी अज्ञात आरोपीवर तालुका पोलिसात खूनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.