लक्ष्मीनारायण, कल्याणी नगरातील रस्त्यांवर साचले पाणी

धुळे Dhule । प्रतिनिधी

शहरातील साक्रीरोडवरील (Sakri Road) महिंदळे शिवारातील (Mahindale Shivara) महापालिका हद्दीतील (Within the municipal limits) लक्ष्मीनारायण नगर, कल्याणी नगर, शिवतारा नगर येथील रस्त्यांवर पाणी साचल्यामुळे (Due to stagnant water on the roads) कच्च्या रस्त्यांमुळे चिखल झाला आहे. या परिसरातील रस्त्यांवर पायी चालणेही अवघड झाले आहे.

रस्त्यांवर गुडघ्याभर पाणी साचले आहे. पाण्याचा निचारा होण्यासाठी जागाच नाही. तसेच गटारी, पथदिवे व इतर सुविधांचा या नगरांमध्ये अभाव आहे. याकडे महापालिका प्रशासन लक्ष देत नाही. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांनी आ. डॉ. फारुख शाह (MLA. Dr. Farooq Shah)यांच्याकडे गर्‍हाणे मांडले आहे.