धुळ्यात सेवानिवृत्त शिक्षिकेच्या घरातून सव्वातीन लाखांचा मुद्देमाल लंपास

धुळे Dhule। प्रतिनिधी

शहरातील देवपूर Devpur परिसरात असलेल्या विद्यानगरीत Vidyanagari सेवानिवृत्त शिक्षिकेचे Retired teachers घर फोडून चोरट्यांनी सोन्याचे दागिने व रोकड Thieves stole gold jewelry and cash असा तीन लाख 35 हजार रुपयांचा Three lakh 35 thousand मुद्देमाल चोरट्यांनी लंपास Lampas by thieves केला. याबाबत देवपूर पोलीस ठाण्यात Devpur Police Station गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.