विजाभज वसतीगृह अधिक्षकांच्या प्रश्नांवर चर्चा

धुळे Dhule। प्रतिनिधी

राज्यातील विजाभज आश्रमशाळेतील Vijabhaj Ashram School वसतिगृह अधिक्षकांना the hostel superintendent घरभाडे भत्ता पूर्ववत सुरु करण्यात यावा या मागणीसह इतर प्रश्नांवर आ.कुणाल पाटील MLA Kunal Patil यांच्या पुढाकाराने Vijay Vadettiwar, Minister for Deprived Castes and Nomadic Tribes Special Backward Classes यांच्या दालनात नुकतीच बैठक झाली. दरम्यान वसतीगृह अधिक्षकांना योग्य तो न्याय देण्याची भूमिका घेण्याचे आश्वासन मंत्री ना.वडेट्टीवार यांनी दिले असल्याचे आ.पाटील यांनी सांगितले.