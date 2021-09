धुळ्याचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी सुटणार

अनिल चव्हाण

धुळे Dhule

गेली अनेक वर्ष पाणी (water)या विषयाभोवती धुळ्याचे राजकारण (Politics) फिरते आहे. आजवर हा प्रश्न पूर्णपणे कुणाला सोडविता आला नसला तरी मनपातील भाजपाच्या सत्ता काळात (During the rule of BJP) सुमारे दीडशे कोटी रुपयांची अक्कलपाडा ते हनुमान टेकडी पाईपलाईन, जास्तीच्या क्षमतेचे शुध्दीकरण केंद्र (Purification Center) लवकरच कार्यान्वित होणार असून धुळेकरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न (drinking water problem) यामुळे कायमस्वरुपी निकाली (solved permanently)निघणार आहे, असा दावा महापौर प्रदीप कर्पे (Mayor Pradeep Karpe) यांनी केला.