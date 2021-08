Good News : धुळे शहराची कोरोनामुक्तीकडे वाटचाल

धुळे Dhule । दि.8 । प्रतिनिधी

धुळे शहराची कोरोना मुक्तीकडे Dhule Towards the corona liberation of the city वाटचाल सुरू आहे. 25 जुलैनंतर शहरात नो पॉझेटिव्ह रूग्ण असून 3 ऑगस्टनंतर एकही अ‍ॅक्टीव्ह रूग्ण आढळून आलेला नाही. अशीच परिस्थिती 28 दिवस राहिल्यानंतर धुळे महानगर कोविड फ्रि म्हणून जाहीर होवु शकतो.

संपुर्ण राज्यात अशा प्रकारे कोविड मुक्त शहराकडे वाटचाल करण्यास धुळे महानगर अग्रेसर ठरलेले आहे. हा सर्व नागरिक, लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांच्या सांघिक प्रयत्नांचा परिणाम आहे. धुळे महापालिकेमार्फत Dhule Municipal Corporation वेळोवेळी कोविड काळात यशस्वी कार्यवाही केलेली आहे.