धुळे Dhule| प्रतिनिधी

शहरातील कचरा संकलनाचा Garbage collection प्रश्‍न गंभीर झाला आहे. घंटागाड्या येत नसल्याने कचरा तसाच पडून राहतो. त्यामुळे साथीचे आजार पसरण्याची शक्यता आहे. यामुळे महासभेत विरोधी पक्षनेत्यांसह विरोधकांनी धुळे शहर कचरामुक्त करा? असे बॅनर Banner झळकविले. थेट सभागृहात कचरा टाकल्यामुळे Garbage in the hall सत्ताधार्‍यांना कोंडीत टाकले. यामुळे सत्ताधारी संतप्त होवून विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात खडाजंगी The rift between the opposition and the ruling party झाली. तसेच भाजपाचे नगरसेवक हिरामण गवळी BJP corporator Hiraman Gawli यांनी थेट आमदारांवर आरोप केला.