धुळे महापालिकेच्या महापौर पदाचा आज फैसला

धुळे Dhule । प्रतिनिधी

धुळे महापालिकेच्या (Municipal Corporation) महापौर पदाची (Election for the post of Mayor)उद्या दि. 17 सप्टेंबर रोजी विशेष सभेत निवड होणार आहे. सत्ताधारी गटातर्फे प्रदीप कर्पे (Pradeep Karpe) यांनी उमेदवार अर्ज दाखल केला आहे. तर त्यांना विरोधकांनी आव्हान देण्यासाठी उमेदवार मैदानात उतरविले आहेत. असे असले तरी महापालिकेवर भाजपाची (Bjp) एकहाती सत्ता आहे. त्यामुळे भाजपाचाच महापौर होईल. परंतू फुटाफुटीचे राजकारण झाले तर महापालिकेत जळगाव पॅटर्न (Jalgaon pattern)सारखे होवू शकते.