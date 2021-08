नगरसेवक हिरामण गवळींवर गुन्हा

धुळे Dhule। प्रतिनिधी

महासभेत स्वीकृत नगरसेवक हिरामण गवळी corporator Hiraman Gawli यांनी केलेल्या आरोपांविरोधात Against the charges आ.फारुक शाह MLA Farooq Shah यांनी काल सायंकाळी शहर पोलिसात तक्रार Report to city policeदिली. त्यानुसार नगरसेवक गवळींवर शहर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.