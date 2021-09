भाजपातर्फे प्रदीप कर्पे महापौर पदाचे उमेदवार

धुळे Dhule । प्रतिनिधी

भाजपातर्फे प्रभाग क्र. 11 ड चे नगरसेवक प्रदीप बाळासाहेब कर्पे (Pradip Balasaheb Karpe)यांचे महापौर पदासाठी ( Election of the post of Mayor) नाव निश्चित झाले असून त्यांनी आज नामांकन अर्ज दाखल केला. नामांकन अर्ज (Nomination form) दाखल करण्याचा आज शेवटचा दिवस होता. दि. 17 सप्टेंबर रोजी होणार्‍या विशेष महासभेत महापौर पदाची निवड होणार आहे. भाजपातर्फे केवळ एकच नामांकन अर्ज दाखल झाल्याने कर्पे यांची महापौरपदी निवड निश्चितच झाली आहे. सभेत केवळ औपचारीक घोषणा केली जाणार आहे.