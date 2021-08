यंत्रणा दाखल होताच धांदल, मुदत मागत स्वतः अतिक्रमण काढण्यास केली सुरूवात

निजामपूर Nizampur । वार्ताहर

गावातील बाजारपेठेतून जाणार्‍या सरवड ते ब्राम्हणवेल Sarvad to Brahmanvel या राज्य महामार्गाच्या Of state highways रेंगाळलेल्या कामासाठी आज सार्वजनिक बांधकाम विभागाची Department of Public Worksअतिक्रमण Encroachmentकाढणारी यंत्रणा सकाळीच दाखल झाली. त्यामुळे अतिक्रमीत घरमालक व व्यावसायीकांनी चांगलीच धांदल उडाली. त्यांनी जेसीबी फिरण्यापुर्वी काही दिवसांची मुदत मागितली. त्यानुसार त्यांना 31 ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. यावेळी नागरिकांची मोठी गर्दी झाली होती.