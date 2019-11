Featured maharashtra मुख्य बातम्या कर्जमाफी, 10 रुपयांत जेवण नी 500 चौरस फुटांचे घर Sarvmat Digital Share











महाआघाडीचा किमान समान कार्यक्रम जाहीर मुंबई- समृद्ध आणि प्रगतिशील महाराष्ट्र साकारण्यासाठी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांची महाराष्ट्र विकास आघाडी आकाराला आली आहे, असे नमूद करत संयुक्त पत्रकार परिषदेत या नव्या आघाडीचा किमान समान कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी आणि नोकर्‍यांमध्ये 80 टक्के भूमिपुत्रांना संधी मिळावी म्हणून कायदा आणि 10 रुपयांत थाळी हे या किमान समान कार्यक्रमाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. शपथविधी सोहळ्यापूर्वी महाराष्ट्र विकास आघाडीने किमान समान कार्यक्रम जाहीर केला. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील आणि शिवसेनेकडून एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेला संबोधित करत तपशील जाहीर केला. तरुणांना रोजगार, राज्याचा आर्थिक विकास आणि शेतकरी प्रश्न या मुद्द्यांवर भर देण्यात आला आहे. किमान समान कार्यक्रमातील ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे शेतकरी – पीकविमा योजनेचे नूतनीकरण

* अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना तात्काळ मदत.

* शेतकर्‍यांना तात्काळ कर्जमाफी

* शेतकर्‍यांना तात्काळ नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी पीकविमा योजनेचे नूतनीकरण बेरोजगारी – नोकरभरती तात्काळ सुरू

* राज्य शासनातील रिक्त सरकारी पदे भरण्याची प्रक्रिया तात्काळ सुरू करणार

* सुशिक्षित बेरोजगारांना भत्ता

* नोकर्‍यांमध्ये स्थानिक तरुणांना 80 टक्के आरक्षण शिक्षण – उच्च शिक्षणासाठी शून्य टक्के व्याजदर कर्ज

* शिक्षणाचा दर्जा उंचावणार

* आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि शेतमजुरांच्या उच्च शिक्षणासाठी शून्य टक्के व्याजदर कर्ज योजना राबवणार शहरविकास – शहरं, गावांतील रस्त्यांसाठी स्वतंत्र तरतूद

* मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री शहर सडक योजना अंमलात आणून सर्व नगरपरिषदा, नगरपालिका, नगरपंचायती व महानगरातील रस्त्यांसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करणार.

* मुंबई आणि उर्वरित महाराष्ट्रात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातंर्गत 300 चौरस फुटांऐवजी 500 चौरस फूट चटईक्षेत्र असलेल्या सदनिका देण्यात येतील. त्यामध्ये उत्तम पायाभूत सुविधा प्राधान्याने पुरविण्यात येतील. महिला – अंगणवाडी सेविकांना मानधनवाढ

* आर्थिक दुर्बल कुटुंबातील मुलींचे महाविद्यालयीन शिक्षण विनामूल्य करणार

* महानगर आणि जिल्हा मुख्यालयांमध्ये काम करणार्‍या महिलांसाठी वसतिगृहे वर्किंग वुमनसाठी हॉस्टेल बांधणार

* अंगणवाडी सेविका तसेच आशा सेविका आणि आशा गट प्रवर्तकांच्या मानधन आणि सेवा सुविधांमध्ये वाढ

* महिला बचत गट सक्षमीकरणासाठी सर्वोच्च प्राधान्य आरोग्य – एक रुपया क्लिनिक योजना सुरू

* सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याच्या रक्षणासाठी तालुका स्तरावर एक रुपया क्लिनिक योजना सुरू करणार.

* सर्व जिल्ह्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने वैद्यकीय महाविद्यालयासह सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये उभारणार.

* राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला आरोग्य विमा कवच देणार उद्योग

* उद्योग वाढीसाठी नवीन गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यासाठी जास्तीत जास्त सवलत व परवानगी प्रक्रिया सुलभ करण्याचे धोरण राबवणार

* आयटी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवण्याकरिता आयटी धोरणात बदल करणार सामाजिक न्याय

* अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य व रोजगार या मुलभूत गरजांपासून सामान्य माणूस वंचित राहू नये म्हणून अनुसूचित जाती जमाती, धनगर, इतर मागासवर्ग (ओबीसी), भटके विमुक्त, बलुतेदार इत्यादी समाजाचे प्रलंबित प्रश्न सोडवणार.

* अल्पसंख्याक समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासपण दूर करण्यासाठी योजना. पर्यटन कला संस्कृती

* राज्यातील पारंपरिक पर्यटनस्थळांचे सामाजिक महत्त्व लक्षात घेऊन तेथे पर्यटनाच्या वाढीकरता विशेष सोयीसुविधा पुरवणार.

* ज्येष्ठ नागरिकांना दिल्या जाणार्‍या सोयी सुविधांमध्ये वाढ करणार

* प्रगत देशांच्या धर्तीवर अन्न व औषधी नियमावलींची पायामल्ली करणार्‍या संस्था व व्यक्तींना कडक शिक्षा करण्याची तरतूद करणार

* राज्यात सर्वसामान्यांसाठी स्वस्त व सकस जेवणाची थाळी 10 रुपयांत देण्याची व्यवस्था समन्वय समिती

राज्य मंत्रिमंडळातील समन्वयासाठी एक आणि आघाडीतील भागीदारांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी दोन समित्यांची स्थापना करणार.

