आता इन्स्टाग्राम स्टेटसला एकावेळी सहा फोटो शेअर करता येणार latest-tech-news-now-you-shared-six-photos-on-instagram-story

मुंबई : तरुणाईचे आवडते अँप इन्स्टाग्रामला नवीन फिचर अपडेट झाले आहे. यामध्ये आता इन्स्टाग्राम स्टेटसला एकावेळी सहा फोटो शेअर करता येणार आहे. इन्स्टाग्रामचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अँडम मॉसरी यांनी अधिकृत घोषणा केली आहे.

As of today Layout is now a format in the main Instagram camera, check it out! pic.twitter.com/zCJ8pvpIrO

— Adam Mosseri (@mosseri) December 17, 2019