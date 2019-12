३१ डिसेंबर पासून तुमचं व्हॉट्सअँप बंद होणार; जाणून घ्या कारण latest-tech-news-31st-december-whatsapp-will-stop-working-in-this-smartphones

मुंबई : व्हॉट्सअँप युजर्ससाठी वाईट बातमी असून येत्या ३१ डिसेंबर पासून काही स्मार्टफोनमध्ये व्हॉट्सअँप बंद होणार आहे.

दरम्यान देशभरात व्हाट्सएपच्या युझरची संख्या अफलातून आहे. त्यामुळे या व्हाट्सअँपचे फिचर सतत बदलत असतात. आता नुकतेच व्हाट्सअँपने जाहीर केले आहे कि, विंडोज स्मार्टफोनचा वापर करणाऱ्या युजर्सला नव्या वर्षात मध्ये व्हॉट्सअँप वापरता येणार नाही आहे. यापूर्वी व्हॉट्सअँपने याबाबत ०१ जुलै पासून विंडोच स्मार्टफोनमध्ये या संबंधित अपडेट देणे बंद केले आहे.

In a few days, the support for Windows Phone devices ends.

WABetaInfo and other websites have announced a UWP app in the past months.

Obviously there isn't any release date.

WhatsApp is programming an app from scratch, so it requires a lot of time.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) December 28, 2019