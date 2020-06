‘तनपुरे’ साखर कारखान्यावर कारवाईचा इशारा, Latest News Tanpure Sugar Factory Hint Action Ahmednagar

Featured मुख्य बातम्या सार्वमत ‘तनपुरे’ साखर कारखान्यावर कारवाईचा इशारा Sarvmat Digital Share











90 कोटी आणि तीन वर्षांच्या थकीत व्याजाच्या वसुलीसाठी जिल्हा बँकेचा एनपीए वाढल्याने थकीत कर्जाला मुदतवाढ नाही – चेअरमन गायकर अहमदनगर (प्रतिनिधी)- शेतकरी व कामगार हिताचा विचार करून जिल्हा सहकारी बँकेने राहुरीच्या डॉ. बा. बा. तपनुरे सहकारी साखर कारखान्यास वेळोवेळी थकीत कर्जाचे पुनर्गठण मंजूर करून काही अटी शिथील करून दिल्या होत्या. मात्र, कारखाना व्यवस्थापनाने बँकेशी केलेल्या कराराची पूर्ताता न करता, खेळते भांडवली कर्जपुरवठा करणार्‍या बँकेचे हमीपत्र दिले नाही. तसेच उत्पादित साखर साठा बँकेच्या ताब्यात दिलेला नाही. कराराप्रमाणे पुनर्गठण कर्ज हप्ते व व्याज वेळेत भरणे ही संचालक मंडळाची जबाबदारी असताना कर्जाचे पुनर्गठणानुसार कर्ज रकमेचा भरणा केलेला नाही. तसेच कारखान्याला अन्य मार्गाने मिळणारे उत्पन्नही बँकेच्या कर्ज खात्यात भरलेले नाही. यामुळे बँकेच्या एनपीएमध्ये वाढ झालेली आहे. यामुळे यापुढे कारखान्यास कर्जाची रक्कम भरण्यास मुदतवाढ देणे शक्य नसून थकीत कर्जाची रक्कम 90 कोटी आणि त्यावरील तीन वर्षांच्या व्याजाच्या वसुलीसाठी कारखान्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा बँकेचे चेअरमन सीताराम पाटील गायकर यांनी दिला आहे. राहुरीच्या डॉ. तपनुरे साखर कारखान्याचा 2012-13 या गाळप हंगामामध्ये जिल्हा बँकेच्या कर्जाची थकबाकी न भरल्याने बँकेचे खाते एनपीएमध्ये गेलेले होते. बँकेने या थकबाकीबाबत वेळोवेळी कारखाना व्यवस्थापनास कळवूनही भरणा केला नाही. यामुळे थकबाकी वसुलीसाठी सरफेशी कायदा 2002 अंतर्गत कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय संचालक मंडळाने घेतला. त्यानुसार कारखान्यास सरफेशी कायदा अंतर्गत नोटीस दिली. त्यानंतरही कारखान्याने थकबाकी न भरल्याने बँकेने 24 एप्रिल 2017 ला कारखान्यावर अँथोराझिंग ऑफिसर नेमून जप्तीची कारवाई करत कारखाना बँकेच्या ताब्यात घेतला. दरम्यान, कारखाना संचालक मंडळाने बँकेची कारखान्याकडे असलेली थकीत कर्ज बाकी दि.31 मार्च 2017 अखेर 88 कोटी 81 लाख रुपये दोन वर्षाचे सवलतीच्या कालावधीसह 10 वर्षे परतफेडीची पुनर्गठण करण्याची विनंती बँकेकडे केली होती. त्यानुषंगाने बँकेने हा कारखाना शेतकर्‍यांचा असुन सहकारी कारखाना आहे. परिसरातील कार्यक्षेत्रातील शेतकर्‍यांच्या उसाची गाळपाची गैरसोय होऊ नये, कारखान्यांत अनेक वर्षे काम करणार्‍या कामगारांना काम मिळेल व कारखाना सुरू राहिल्यास त्यावर अवलंबून असणार्‍या इतर घटकांना त्याचा फायदा होऊन त्या भागाचा विकास होईल. असा विचार करून जिल्हा बँकेने आवश्यक कागदपत्रे व मिटकॉन यांच्या आर्थिक फलप्रदता अहवाल विचारात घेऊन कारखान्याकडे 30 एप्रिल 2017 रोजी असलेली थकबाकी 89 कोटी 74 लाख रुपये व इतर कायदेशिर खर्च 29 लाख यासह 90 कोटी 3 लाख कर्ज रक्कम संचालक मंडळ सभा 23 मे 2017 चा ठराव नंबर 20 अन्वये या कर्जाचे पुनर्गठण करण्याचा निर्णय घेत कारखान्यास पुनर्गठण कर्ज मंजुरी 26 मे 2017 ला कळविली होती. पुनर्गठण कर्ज मंजुरी पत्रातील अटींची पूर्तता करण्यासाठी कारखान्याने ठरावान्वये मान्यता दिलेली होती. त्यानंतर कारखाना संचालक मंडळाच्या ताब्यात चालविण्यास देण्यात आला. कर्ज मंजुरी पत्रातील ठळक अटी खालील प्रमाणे अट क्रमांक 3 एकूण 10 वर्षाच्या परतफेड कालावधीतील (2017-2018 व 2018-2019) 11 कोटी 70 लाख रुपये प्रतीवर्षी व्याजाची रक्कम बँकेकडे भरणा करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. तसेच येणार्‍या आठ वर्षांत मुद्दल व त्यावरील व्याजाची संपूर्ण परतफेड ठरवून दिलेल्या तपशिलाप्रमाणे करावी. अट क्रमांक 4 जिल्हा बँक, कारखाना व कारखान्यास खेळते भांडवल, मालतारण (साखर) कॅश क्रेडीट कर्ज पुरवठा करणारी वित्तीय संस्था-बँक यांचेबरोबर कर्जाच्या परतफेडी संदर्भात मंजुरी पत्रातील नियम व अटी नमूद कालन त्रिपक्षीय करार करावा लागेल. अट क्रमांक 8 बँकेकडील कारखान्याचे पुनर्गठण कर्जाचे हप्त्याची परतफेड करण्याची संचालक मंडळ सदस्यांची वैयक्तिक व सामुदायीकरित्या जबाबदारी असल्याबाबतचा कारखान्याचे संचालक मंडळाचा ठराव तसेच संचालक मंडळाचे सदस्य या कर्ज फेडीस वैयक्तिक व सामुदायीकरित्या जबाबदार असल्याबाबत प्रत्येक संचालकांचे नोंदणीकृत हमीपत्र शपथपत्रात स्वतंत्ररित्या करून द्यावे लागेल. तसेच या हमीपत्रानुसार त्यांच्या वैयक्तिक मालमत्तेवर बँकेचा यासाठी बोजा चढवून द्यावा लागेल. बँकेने कारखान्यास दिलेली पुनर्गठण कर्ज रक्कम व्याजासह वसूल होईपर्यंत संबंधित संचालकांस मिळकती हस्तांतरीत करता येणार नाहीत. अट क्रमांक 19 कारखान्याने पुनर्गठण मंजुरीपत्रानुसारच सामंजस्य करार करून द्यावा, अट क्रमांक 29 सर्व पुर्तता झाल्यानंतर कारखान्याचे संचालक मंडळ समवेत कारखान्यास वित्तीयपुरवठा करणारी बँक तसेच जिल्हा बँक यांच्यामध्ये नोंदणीकृत सामंजस्य करार आणि अन्य अटीची पुर्तता करणे शक्य नसल्याने अटी शिथील करण्याची विनंती कारखाना व्यवस्थापनाने बँकेच्या संचालक मंडळास केली होती. त्यानुसार 22 जून 2017 ला झालेल्या संचालक मंडळाच्या ठराव नंबर 22 अन्वये कारखान्याने मागणी केल्यानुसार कारखाना चालू राहावा, शेतकरी व कारखाना कामगार यांच्या हितास बाधा येऊ नये, म्हणून पुनर्गठण कर्ज मंजुरी पत्रातील अट क्र .4, 8, 12, 19 व 29 शिथील करून दिलेल्या होत्या. परंतु कारखान्याने त्यानुसार दोन गळीत हंगामात गाळप करूनही बँक पुनर्गठण कर्ज करारानुसार थकबाकी भरलेली नाही. कारखान्याने बँकेसोबत केलेल्या कराराचा भंग केलेला आहे. कारखान्याने कराराप्रमाणे व दिलेल्या सवलतीचा लाभ घेऊनही कोणतीही पुर्तता न करता पुनश्चः सवलत देणयाची विनंती बँकेस केलेली आहे. आता बँकेच्या एनपीएमध्ये वाढ झालेली आहे. यामुळे कारखान्यास मुदतवाढ देणे शक्य नसून थकीत कर्जाची रक्कम 90 कोटी आणि त्यावरील तीन वर्षांच्या व्याजाच्या वसुलीसाठी कारखान्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा चेअरमन गायकर, संचालक तथा माजी मंत्री शिवाजीराव कर्डिले यांनी दिला आहे.

