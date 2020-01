मुंबई पोलीस म्हणतात 'हॉर्न नॉट ओके प्लिज! पण का? Latest News State Mumbai Police Hit the Mute Button on Mumbai’s Reckless Honkers.

मुंबई : राज्यातील महत्वाच्या शहरांमध्ये दिवसेंदिवस ट्रॅफिकची समस्या बिकट होत असताना मुंबई पोलिसांनी अनोखी शक्कल लढवली आहे. येथील ठिकठिकाणी ध्वनिप्रदूषण टाळण्यासाठी एक नवी वाहतूक नियमावली लागू करण्याचा विचार केला आहे. चौकांमध्ये सिग्नलदरम्यान, होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषनाला आळा घालण्यासाठी मुंबई वाहतूक पोलिसांनी एफसीबी इंटरफेस कंपनीसोबत करार करत द पनिशिंग सिग्नल नामक एक यंत्रणा कार्यान्वित करणार आहेत.

दरम्यान शहरामधील सिग्नलवर, चौकात येणाऱ्या चारही रस्त्यांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा.. गोंगाट… आणि त्यात हॉर्नचा आवाज…या आवाजांमुळे अगोदरच असलेल्या गोंगाटात अधिकच भर पडते. त्यामुळे एक मिनीटभर असलेला सिग्नलही वाहनधारकांना एक तासांसारखा वाटू लागतो. मग प्रत्येकजण हॉर्न वाजवून इतरांना त्रास देत असतो. यावर नामी शक्कल लढवत मुंबई पोलिसांनी सिग्नलवर यंत्रणा उभारण्याचे नियोजन केले आहे.

Horn not okay, please!

Find out how the @MumbaiPolice hit the mute button on #Mumbai’s reckless honkers. #HonkResponsibly pic.twitter.com/BAGL4iXiPH

— Mumbai Police (@MumbaiPolice) January 31, 2020