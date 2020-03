दिल्ली – कोरोनाने जगभरासह देशातील सर्व स्तरातील लोकांना फटका बसला आहे. देशात २१ दिवस लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेतला आहे. त्यामुळे गरजवंताना जेवण व मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी टेनिसस्टार सानिया मिर्झाने पुढाकार घेतला आहे.

COVID-19 Relief Kits. Please join us in contributing and helping feed those who are in need. Please guys 🙏🏽 here is the payment link …. help these ppl with basic necessities.. BE KIND!https://t.co/Z5y7atETiS pic.twitter.com/GABGK8eosX

— Sania Mirza (@MirzaSania) March 24, 2020