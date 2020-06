फेशियल 500 कटिंग 100; सलूनचे नवे दर, Latest News Salun Rate Increse Ahmednagar

Featured मुख्य बातम्या सार्वमत फेशियल 500 कटिंग 100; सलूनचे नवे दर Sarvmat Digital Share











10 ते 20 टक्के वाढ अहमदनगर (प्रतिनिधी) – लॉकडाऊननंतर रुतलेल्या अर्थचक्रातून बाहेर पडण्याचा मार्ग सलून व्यावसायिकांना सापडला. दरवाढ हा तो मार्ग असून 10 ते 20 टक्के दरवाढ करण्याचा ठराव जिल्हा सलून असोसिएशनने घेतला आहे. नव्या दरानुसार फेशियलसाठी आता पाचशे तर कटिंग 100 आणि दाढीसाठी 60 रुपये मोजावे लागणार आहे. करोनाचा प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी गत तीन महिन्यापासून सलून दुकाने बंद आहेत. सलून व्यावसायिकांची उपासमार सुरू आहे. वाढती महागाई आणि कुटुंबाची गुजराण करताना सलून व्यावसायिक मेटाकुटीला आले आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी सलून असोशिएशनची बैठक झाली. त्यात दरवाढीचा निर्णय घेण्यात आला. वाढती महागाई तसेच कौंटुंबिक व व्यावसायिक खर्चाची तोंडमिळवणी करण्याकरीता दरवाढ हाच पर्याय असल्याचे बैठकीत एकमत झाले. नव्या दरानुसार साध्या दाढीला 60 तर स्पेशल दाढीला 70 रुपये मोजावे लागणार आहेत. कटिंगच्या रेटमध्येही वीस रुपयांनी वाढ करण्यात आली. साध्या कटिंगला 100 तर फॅशनेबल कटिंगला 150 रुपये मोजावे लागणार आहेत. 1 एप्रिलपासून हे नवे दर लागू असणार असल्याचे असोशिएशनच्यावतीने सांगण्यात आले. नवे रेट कटिंग साधी 100

फॅशनेबल 150

कटलाईन 80

लहान मुलांची

कटिंग 80

लहान मुलांनी फॅशनेबल कटिंग 100

मसाज 150

हेअर कलर 100

दाढी साधी 60

दाढी स्पेशल 70

दाढी ट्रिमिंग 100

झिरो मशीन

दाढी 50

साधे ब्लीच 500

फेस मसाज 120

ब्रॅण्डेड फेस

मसाज 150

स्क्रब 150

फेशिअल 500

Tags: