नाशिक : नाशिक शहरात करोनाचा प्रसार प्रचंड प्रमाणात होत असून पॉझिटिव्ह येणार्‍या रूग्णांसह दिवसेंदिवस नवीन संशयित रूग्णांची तसेच अहवला प्रलंबित राहण्याचे प्रमाणही मोठे असल्याने जिल्हा तसेच मनपा प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. यास जिल्ह्याच्या ग्रामिण भागातही करोनाचा प्रसार सुरच असून सलग दुसर्‍या दिवशी मोठ्या प्रमाणात पॉझिटिव्ह रूग्ण आढळून आले आहेत. आज एकाच दिवसात जिल्ह्यात ८९ नव्या करोना रूग्णांची भर पडली यात एकट्या नाशिक शहरातील ७६ आहेत. तर ग्रामिण भागात १३ रूग्ण आढळले आहेत. यामुळे जिल्ह्याचा करोनाग्रस्तांचा आकडा २१५७ इतका झाला आहे. आज शहरासह जिल्ह्यातील ४ रूग्णांचा मृत्यू झाल्याने करोना बळींची संख्या १३५ झाली आहे. आज रात्रीपर्यंत जिल्हा प्रशासनास प्राप्त अहावालानुसार जिल्ह्याभरात नव्याने ८९ रूग्णांची भर पडली. यामध्ये एकट्या नाशिक शहरात ७६ अहवाल पॉझिटिव्ह आहेत. यात वडाळानाका २, पखालरोड ३, पेठरोड, आरटीओ कॉर्नर २, पंचवटी ४, जुने नाशिक ५, देवळाली कॅम्प ३, पाथर्डीफाटा ४, पेठनगर ५, पौर्णिमा बसस्ॅटण्ड २, बाजीप्रभु चौक, नवीन नाशिक ५, मोहमदिया कॉलनी ५, गोसावीनगर २, अशोकामार्ग २, शालिमार २, रामवाडी, कोल्हेमळा, नाशिकरोड, मखमलाबाद, जाधव मळा, इंदिरानगर, गोरेराम लेन, साईनाथ नगर, उत्त्मनगर, बागवानपुरा, पिंपळस, औरंगाबादरोड, भाई गल्ली,वैशालीनगर, अजमेरी मश्जिद येथील प्रत्येकी एक अशा रूग्णांचा सामावेश आहे. यामुळे नाशिकशहराचा आकडा ८०८ वर पोहचला आहे. मालेगावला गाठण्यासाठी केवळ ८५ रूग्णांची नाशिकला गरज आहे. ग्रामिण भागातील १३ रूग्ण आढळले आहेत. यामध्ये इगतपुरी ४, येवला ३, मनमाड २, जाखोरी १, जायखेडा १, जलालपुर, चांदसी २, अंदरसुल येथील रूग्णांचा सामावेश आहे. यामुळे ग्रामिण भागातील रूग्णांचा आकडा ३८० झाला आहे. तर मालेगावात ३ रूग्ण आढळले असून यामध्ये २ नागपूर येथील एसआरपी जवानांचा सामावेश आहे. यामुळे मालेगावचा आकडा ८९३ वर गेला आहे. करोनामुळे आज ४ जणांचा मत्यू झाला. यामध्ये नाशिक शहरातील दोघांचा व ग्रामिण भागातील दोघा रूग्णाचा सामावेश आहे यामुळे मृत्यूचा आकडा १३५ झाला आहे. तसेच जिल्ह्यात आज ४१ रूग्ण करोना मुक्त झाले असून बरे होणारांचा आकडा १३४६ वर पोहचला आहे.

दरम्यान जिल्ह्यात आजपर्यंत ८६ हजार ०८९ स्वॅब तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. यातील १३ हजार ३२५ निगेटिव्ह आले आहेत, २१५७ पॉझिटिव्ह आले आहेत. यातील ६७६ पॉझिटिव्ह रूग्ण उपचार घेत आहेत. तर अद्याप ६०७ अहवाल प्रलबिंत आहेत. दरम्यान आज नव्याने ३१५ संशयित रूग्ण दाखल झाले आहेत. यात नाशिक शहरातील १८३, जिल्हा रूग्णालय २३, ग्रामिण ९६, मालेगाव १३, डॉ. वसंतराव पवार रूग्णालय ०, गृह विलगिकरण ० अशा संशयित रूग्णांचा सामावेश आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या अहवालानुसार

* एकूण कोरोना बाधित: २१५७

* मालेगाव : ८९३

* नाशिक : ८०८

* उर्वरित जिल्हा : ३८०

* जिल्हा बाह्य : ७६

* एकूण मृत्यू : १३५

* कोरोनमुक्त : १३४६

