नाशिकच्या मानसी पाठकची मुख्य भूमिका असलेल्या तत्ताडचा टिझर रिलीज Latest News Nashik Tattad Teaser Released Featuring Nashik's Mansi Pathak

तुमच्या- आमच्या मनाला थेट भिडणाऱ्या बँडवाल्या लव्हस्टोरीचा खास #teaser होउदे 'तत्ताड'जवळच्या सिनेमा गृहात २१ फेब्रुवारी २०२० पासून.. #होउदेतत्ताडDirected by Rahul Ovhal – Writer / Director / LyricistPresented by Prime FlixProduced by Rakesh Bhosale #SushilDeshpande​ #PritamMhetreStarring : DK Chetan Manasi Pathak Rahul Belapurkar #tattaad #tattaadmovie #tattaadpat #tattaadmoments #houdetattaad #Primeflix #21Feb #TattadTeaser#DkChetan Media Planet – PR & Marketing Sunshine Studios Page RoleZeemusicmarathi

