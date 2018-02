अजय देवगणच्या ‘रेड’चा टिझर प्रदर्शित

अजय देवगणची भूमिका असलेल्या रेड चित्रपटाचा टिझर आज प्रदर्शित झाला. अजय देवगणने स्वत:च सोशल मीडियावरून हे जाहीर केले.

आतापर्यंत सिंघमच्या अर्थात पोलिस अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत दिसलेला अजय देवगण आता एका तडफदार आयकर अधिकाऱ्याच्या माध्यमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.



एका आयकर अधिकाऱ्याच्या खऱ्या कहाणीवर आधारित असलेला हा चित्रपट आहे. येत्या १६ मार्चपासून तो प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

Meet Amay Patnaik- Deputy Commisioner of Income Tax, Lucknow. #RaidTrailer out at 11.30 AM. Stay tuned! pic.twitter.com/7h221xQL0U

— Ajay Devgn (@ajaydevgn) February 6, 2018