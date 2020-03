मुंबई – कोरोनाचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरात संचारबंदीची घोषणा केली आहे. अनेक गरजू लोकांसाठी अनेक स्तरातून मदत येते आहे. त्यातच बिस्कीट मधील जुनी कंपनी पार्लेने देखील मदतीचे हात पुढे करत संचारबंदीसंपे पर्यंत देशभरात ३ कोटी बिस्कीट पुडे वाटणार आहे.

In times like this, we need to come together to fight for the well being of our people. Let us spread hope for a better tomorrow.⁣

