असाही व्हॅलेंटाईन डे दिल्लीतील केजरीवाल सरकारचा…

नवी दिल्ली, ता १४

बरोबर तीन वर्षांपूर्वी दिल्ली विधानसभेच्या ७० पैकी ६७ जागा जिंकल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली आम आदमी सरकार स्थापन करत आजच्याच दिवशी पद आणि गोपनियतेची शप्‍थ घेतली होती.

आजच्या या त्रिवर्षपूर्ती सोहळ्याच्या प्रसंगी मुख्यमंत्री केजरीवाल म्हणाले की आमच्या सरकारने दिलेली सर्व आश्वासने तीन वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण केलेली आहेत.

विशेषत: शिक्षण आणि आरोग्याच्यासंदर्भात आमच्या सरकारने राज्यात अभूतपूर्व कामगिरी केली आहे. स्वातंत्र्यानंतर कोणत्याच सरकारने अशी सर्वोत्तम कामगिरी केली नसल्याचेही. त्यांनी स्पष्ट केले.

