Mr. Perfectionist आमिरखानचा हा विश्वविक्रम तुम्हाला माहीत आहे?

पीके, दंगल, थ्री इडियटस्‌ यांसारखे एकापेक्षा एक वरचढ चित्रपट देणाऱ्या आणि त्यातही सरस अभिनय सादर करणाऱ्या आमिर खानने अलिकडेच सीक्रेट सुपरस्टार नावाचा चित्रपटाची निर्मिती केली.

भारतात या चित्रपटाला चांगला प्रतिसाद मिळाला असला, तरी तो म्हणावा तसा चालला नाही. मात्र चीनमध्ये सध्या या चित्रपटाने कमाईचे विक्रम प्रस्थापित केले आहे.

Now, @aamir_khan has two $100 Million movies in Overseas..#Dangal and #SecretSuperstar

The only Indian movie star to have $100 Million movies in Overseas..

— Ramesh Bala (@rameshlaus) February 6, 2018