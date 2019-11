maharashtra कृषिदूत कृषिदूत : सोपा कानमंत्र Jalgaon Digital Share











अळूच्या स्थानिक जातींची लागवड बर्‍याच ठिकाणी केली जाते. उत्तर आणि दक्षिण भारतात फैजाबादी, लहरा, देशी बंडा, सतमुखी, पंचमुखी, कन्दयासी, श्रीरश्मी, श्रीपल्लवी या जाती लोकप्रिय आहेत. महाराष्ट्रात काळ्या देठाचा लहान ते मध्यम पानांचा अळू चांगला समजला जातो. वडीच्या अळूसाठी कोकण हरितपर्णी, दापोली-1 या जाती वापरल्या जातात. अळूला हेक्टरी 100 किलो नत्र, 100 किलो स्फुरद आणि 50 किलो पालाश द्यावे. स्फुरद आणि पालाश यांची पूर्ण तर नत्राची अर्धी मात्रा लागवडीच्या वेळी द्यावी. नत्राची उर्वरित अर्धी मात्रा लागवडीनंतर 35 ते 40 दिवसांनी द्यावी. लागवडीनंतर तण नियंत्रणाकडे लक्ष द्यावे. आंतरमशागतीची कामे वेळेवर करावी. गरज पडल्यास मातीची भर, फुटवे कापणे ही कामे करावी. अळूवर पाने कुरतडणारी अळी, मावा किडीचा प्रादुर्भाव होतो. त्याच्या नियंत्रणासाठी थायोडेन 0.2 टक्के प्रमाणे किंवा मेलॅथिऑन 0.1 टक्के प्रमाणे फवारणी करावी. हुमणी किंवा वाळवीचा उपद्रव आढळल्यास क्लेरोपायरीफॉस कीटकनाशकाचा जमिनीतून वापर करावा. करप्यासाठी रोगग्रस्त पाने काढून 1 टक्के बोर्डो मिश्रण फवारावे. अळूची पाने लागवडीनंतर 1.5 ते 2 महिन्यात काढायला येतात. पहिल्या वेळी काढल्यानंतर पुन्हा 15 ते 18 दिवसांच्या अंतराने पाने काढणीस तयार होतात. एकदा केलेल्या लागवडीपासून 1.5 ते 2 वर्षे पाने मिळत राहतात. योग्य व्यवस्थापनाद्वारे वडीसाठी अळूचे चार ते पाच टन दर हेक्टरी हिरवी पाने आणि कंदासाठी लावण्यात येणार्‍या जातींपासून सुमारे 6 ते 7 टन दर हेक्टरी कंद एवढे उत्पादन मिळते. बाजरीचे सरासरी उत्पादन वाणांची वैशिष्ट्ये, लागवड पद्धत आणि हंगामी परिस्थितीवर अवलंबून असते. तथापि सुधारित व्यवस्थापनाचा वापर केल्यास, बागायती मध्यम काळ्या जमिनीत हेक्टरी 40 ते 45 क्विंटल धान्य तर हलक्या ते मध्यम कोरडवाहू जमिनीत 25 ते 30 क्विंटल धान्य, 30 ते 40 क्विंटल चारा असे उत्पादन मिळते.

